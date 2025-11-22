Haberler

Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Adana, Hatay ve Osmaniye'de Kutlandı

Güncelleme:
Adana, Hatay ve Osmaniye'de 'Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerde çocuklar eğlenceli aktivitelerle bir araya geldi. AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde terörsüz Türkiye mesajları verildi ve ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar desteklenerek umut verici projelere dikkat çekildi.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Merkez Park'ta "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan çocuklar, Gençlik Kolları üyeleriyle Türkiye haritasındaki şehirleri farklı renklere boyadı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özdemir, etkinlikteki yaptığı konuşmada, dünyanın tüm mazlum coğrafyalarındaki çocukların sessizliğini duyurmak ve "Terörsüz Türkiye"nin kıymetini bir kez daha haykırmak için buluştuklarını söyledi.

Türkiye'de devletin kararlı mücadelesi sayesinde çocukların, güven ve huzur ikliminde büyüdüğünü belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye, terörü kaynağında kurutan, milletin iradesini güçlendiren ve yarınlarını sağlam temeller üzerine inşa eden bir iradenin adıdır. Cumhurbaşkanı'mızın 'Gençlere bırakacağımız en büyük miras, terörsüz bir Türkiye'dir' sözü işte bu büyük hedefin en somut ifadesidir. İşte tam da bu noktada 'Terörsüz Türkiye', kaderi çatışmalarla çizilmiş tüm mazlum coğrafyaların çocukları için de yeni bir barış çağının habercisidir."

Hatay'da "Çocuk ve Aile Şenliği" düzenlendi

Hatay Valiliğince, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Atatürk Bulvarı'ndaki Anıt Alanı'nda "Çocuk ve Aile Şenliği" düzenlendi.

"Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında desteklenen ebeveyn kaybı yaşamış çocukların da katıldığı şenlikte, eğitici ve eğlendirici etkinlikler yapıldı.

Müzik ve palyaçolar eşliğinde vakit geçiren çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

Çocukların halk oyunları ve folklor gösterisi sunduğu programda katılımcılar, gökyüzüne beyaz güvercin uçurdu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çocukların, ülkenin umut ve cesareti olduğunu belirterek, "Bizler bir gün bu görevleri bırakacağız ama çocuklarımız hem buralarda yaşayacak ve yaşatacaklar hem de bırakmış olduğumuz görevleri alıp daha iyi yerlere taşıyacaklar." dedi.

"Yüreğimizdeki Işık Projesi"nde 8 bin 540 çocuğun himaye edildiğini dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu çocuklarımızın sadece maddi ve fiziki ihtiyaçları değil eğitim, sağlık ve psikososyal ihtiyaçlarını, dolayısıyla topluma entegre olabilmesi için gerekli olan bütün ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Gelmiş olduğumuz noktada bu çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi, gözlerindeki o canlılığı görünce gerçekten bizler de depremin izlerini bir kenara bırakıp hayata umutla baktığımızı, hayata umutla yürüdüğümüzü görüyoruz."

Şenliğe, Vali Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım ile çocuklar katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığınca çocuklar için "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği düzenlendi.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte resim yapan çocuklar, gökyüzüne balon bıraktı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Veli Demirci, buradaki konuşmasında şunları kaydetti:

"Bizler, bir çocuğun gözyaşının coğrafyası olmadığını biliyoruz ancak ne yazık ki uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliği, milyonlarca çocuğun en temel yaşam hakkını bile koruyamaz hale gelmiştir. Gazze'de bombalar, çocukları uykuda katlederken, Sudan'da açlık ve hastalıkla kuşatılan minik yürekler bir bardak suya erişmek için ölümü göze alıyor."

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
