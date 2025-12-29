Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Cambridge Theatre'da yarın dünyaca ünlü "Matilda The Musical" müzikalinin gösterimi gerçekleştirilecek.

Çekya'nın başkenti Prag'da, Prag Kalesi içerisinde yer alan Lobkowicz Sarayı, yarın "Matilda in Prague Castle" etkinliğine ev sahipliği yapacak. Tarihi atmosferde gerçekleşecek ve yaklaşık 60 dakika sürecek klasik müzik konseri, sanatseverlere seçkin bir repertuvar sunacak.

Prag'daki Municipal House bünyesinde bulunan Smetana Hall'de yarın düzenlenecek "The Four Seasons Gypsy Airs Op. 20" başlıklı klasik müzik konserinde A. Antonio Vivaldi, Pablo de Sarasate, Johann Pachelbel ve Johannes Brahms gibi bestecilerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Reduta Theatre sahnesinde yarın, "Antologia-The Best of Black Light Theatre" gösterisi izleyiciyle buluşacak. Kara ışık tiyatrosunun en iyi sahnelerinden oluşan bir seçkinin sunulacağı yaklaşık 95 dakikalık performans, sanatseverlere görsel bir deneyim yaşatacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2 ve 3 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek "IZ Winter Flame" konserinde, popüler isimler Catching Flies, Chingiz Mustafayev, George Kasradze, Estgamin, Aliot, Etibar Asadli, Aalson, Ronfoller ve Ellgin sahne alacak.

Güney Amerika'nın köklü sanat buluşmalarından "Este Arte" 4-7 Ocak 2026'da Uruguay'ın Jose Ignacio kentinde 12. edisyonuyla kapılarını açacak.

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen "Palm Springs Uluslararası Film Festivali", bu yıl 2-12 Ocak 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta vizyona girecek yapımlar arasında drama ve korku türündeki projeler ağırlık kazanıyor.

Angela Barajas, Luc Bernier, Elizabeth Cuno ve Becky Dent'in başrollerini paylaştığı dram türündeki "Apophis 2029" izleyiciyi derin bir hikayeye davet ediyor.

Jeffrey Schneider, Nick Dent ve Roman Martinez'in yer aldığı "Nightmare" ile Jeffrey Schneider, Deborah Dutch ve Donna Hamblin'in kadrosunda bulunduğu "The King, the Swordsman, and the Sorceress" da bu hafta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Korku türü meraklılarını bu hafta iki yeni yapım bekliyor. Jason Adams, Shelley Aisner ve Theresa Allen'ın rol aldığı "Killer Clown Girls" ile Jeffrey Schneider, Nick Dent ve Steve Larkin'in başrollerini paylaştığı "Crystal", izleyiciye gerilim dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.

Daisy Ridley, Brenton Thwaites, Mark Coles Smith ve Matt Whelan'ın başrollerini paylaştığı, haftanın dikkati çeken korku ve gerilim türündeki yapımı "We Bury the Dead", izleyiciyi gizemli bir hayatta kalma hikayesine davet ediyor.

Andre Holland, Kate Mara, Stephen McKinley Henderson ve Zazie Beetz'in rol aldığı "The Dutchman" dram ve gerilim türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Müzik ve aile türündeki yapımları tercih edenler için "Kidz Bop Live: The Concert Movie", "Kidz Bop Kids" grubunun performansını beyaz perdeye yansıtacak.