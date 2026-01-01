Dünya 2026'ya Girdi: Yeni Yıl Kutlamaları Coşkuyla ve Güvenlik Önlemleriyle Gerçekleşti

(ANKARA) - Dünya yeni yıla üst düzey güvenlik önlemleri ve geleneksel etkinliklerle girdi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da etkinlikler, üst üste altıncı kez "güvenlik endişeleri" nedeniyle iptal edilirken, Avrupa ve Asya'nın birçok şehrinde coşkulu kalabalıklar yeni yılı havai fişek gösterileri, ışık şovları ve konserler ile kutladı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

2026 yılına resmen ilk giren ülke, Pasifik Okyanusu'ndaki Kiribati Adaları oldu. Onu Yeni Zelanda izledi, ardından Avustralya yeni yıla giriş yaptı. Avustralya'daki kutlamalar sırasında binlerce ağır silahlı polis sokaklarda devriye gezdi. Bu durum, ay başında Bondi Plajı'nda meydana gelen toplu silahlı saldırının ardından alınan artırılmış güvenlik önlemleri kapsamında dikkati çekti. Yeni yıla girer girmez kentin her yıl düzenlenen ikonik havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Avustralya'nın ardından Japonya ve Güney Kore, çan çalma gelenekleriyle yeni yılı karşıladı. Japonya'da çanlar 108 kez çalınarak yılın gürültülü ama sembolik başlangıcını simgeledi. Tokyo'daki Shibuya semtinde planlanan geri sayım etkinliği ise güvenlik endişeleri nedeniyle üst üste altıncı kez iptal edildi. Seul ve Doğu ile Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde ise Ay Yeni Yılı hazırlıkları başladı.

Asya'daki büyük şehirlerde ışık ve dron gösterileri dikkat çekti

Asya'daki büyük şehirlerde gökyüzünü gösteriler süsledi. Bangkok'ta göz kamaştırıcı bir ışık gösterisi düzenlenirken, Hanoi'de renkli havai fişekler beklentileri karşıladı. Nepal, diğer Asya ülkelerinin ardından 2026'yı karşılayan son ülke oldu.

Japonya ve Güney Kore'den yaklaşık bir saat sonra Hong Kong ve Singapur yeni yıla girdi. Dünyanın dört bir yanında büyük kutlamalar düzenlenirken, Çin, Filipinler, Malezya ve Endonezya'nın bazı bölgeleri, ardından Moğolistan, Tayvan, Brunei, Rusya'daki İrkutsk, Batı Avustralya'daki Perth, Hong Kong, Singapur, Makao ve Antarktika'nın bazı bölgeleri yeni yılı karşıladı.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, komşusu Sri Lanka ile birlikte yeni yıla girdi. Bangladeş'te saatler gece yarısını gösterdi ve ülke 2026'yı karşıladı. Hindistan ve Sri Lanka'yı takip eden yarım saatte Pakistan ve ardından Afganistan yeni yılı kutladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Mauritius ve Seyşeller de 2026'ya adım attı. Dubai'de gerçekleştirilen görsel şovlar, dünyanın en yüksek binasından havai fişekler, ışık performansları, müzik ve su fıskiyeleriyle birleşerek etkileyici bir görsel şölen sundu. İran, BAE'deki gösterilerin ardından yeni yılı karşılayan bir sonraki ülke oldu.

Avrupa'da 2026, havai fişek gösterileri ve etkinliklerle karşılandı

Avrupa'ya geçildiğinde, Rusya'nın çoğu bölgesi 2025'e veda etti. Başkent Moskova'da güvenlik gerekçesiyle havai fişek gösterileri iptal edilirken, meydan ziyaretçilere 1 Ocak sabahı 08.00'e kadar kapalı tutuldu. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın çoğu noktasında havai fişek gösterileri görüldü. İzleyicilerin alkışları ile desteklediği gösteriler, yeni yılın ilk dakikaları boyunca devam etti. İtalya'da ise başkent Roma ve Napoli kutlamaların adresi oldu. Napoli'de havai fişek gösterileri ve ışık şovları görülürken, Roma'da Kolezyum çevresinde toplanan halk, şarkılar ve havai fişekler eşliğinde yeni yıla girmenin coşkusunu yaşadı.

Fransa'da da benzer görüntüler yaşandı. Paris'te Eyfel Kulesi ve Zafer Takı etrafında buluşan halk, yeni yılı gösteriler ve düzenlenen etkinlikler ile kutladı.

Yeni yıl kutlamaları sırasında dünyanın çeşitli bölgelerindeki bazı gelenekler yeniden yaşatıldı. Danimarka'da arkadaşların kapı önlerinde tabak kırması, önümüzdeki 12 ay için şans getirdiğine inanılıyor. New York'ta binlerce kişi, ünlü Times Square topunun inişini sayarak izledi. Brezilya'da mercimek, bolluk ve iyi talihin simgesi olarak kutlamalarda tüketildi.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan, ışık, renk ve geleneklerle 2026'yı coşkuyla karşıladı.