Düğün konvoyundaki kaza uzman çavuş ve eşini hayattan kopardı

Düğün konvoyundaki kaza uzman çavuş ve eşini hayattan kopardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düğün konvoyundaki kaza uzman çavuş ve eşini hayattan kopardı
Haber Videosu

İzmir'de bir otomobil, kız kardeşinin düğününe gitmek için eşi ve 5 aylık bebeği ile yola çıkan Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan yönetimindeki araca çarptı. Feci kazada Aslan ve eşi hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri ağır yaralandı. Cenazede, Haydar Aslan'ın acılı kardeşinin "Bana nasıl yaptın bunu" sözleri yürekleri dağladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille kız kardeşinin düğününe giderken kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan (30) memleketi Kırşehir'de, eşi Ecemnur Aslan (30) ise Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 5 Haziran'da saat 23.45 sıralarında Ankara Asfaltı Ambarlar Kavşağı yakınında meydana geldi. Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine giden E.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Haydar Aslan yönetimindeki otomobile çarptı. E.E.'nin otomobili takla atarak metrelerce sürüklenirken, diğer araç ise bariyerlere çarptı. Kazada Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Aslan yaşamını yitirdi.

5 AYLIK BEBEKLERİ AĞIR YARALI

Ağır yaralanan Aslan ailesinin 5 aylık bebeği V.E.A. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer otomobil sürücüsü E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E. hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan E.E. ve V.E.A.'nın tedavisi devam ettiği bildirildi. Bu arada Haydar Aslan'ın, kız kardeşi Merve Aslan'ın düğününe gitmek için eşi ve 5 aylık bebeği ile yola çıktığı belirtildi.

Düğün konvoyundaki kaza uzman çavuş ve eşini hayattan kopardı

"BANA NASIL YAPTIN BUNU"

Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Aslan'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan'ın cenazesi memleketi Kırşehir'e eşi Ecemnur Aslan'ın cenazesi ise Ankara'ya getirildi. Haydar Aslan için Ahi Evran Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, Haydar Aslan'ın ailesi ve yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede Türk bayrağa sarılı tabuta sarılan Haydar Aslan'ın kız kardeşi Merve Aslan, "Bana nasıl yaptın bunu" diyerek gözyaşı döktü. Aslan'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Dulkadirli İnlimurat köyünde toprağa verildi.

Eşi Ecemnur Aslan'ın cenazesi ise Ankara'da Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Düğün konvoyundaki kaza uzman çavuş ve eşini hayattan kopardı

Düğün konvoyundaki kaza uzman çavuş ve eşini hayattan kopardı

Düğün konvoyundaki kaza uzman çavuş ve eşini hayattan kopardı

Düğün konvoyundaki kaza uzman çavuş ve eşini hayattan kopardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.