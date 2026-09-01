Haberler

Düden Şelalesi Turistlerin Gözdesi

Düden Şelalesi Turistlerin Gözdesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'da, falezlerden Akdeniz'e dökülen Düden Şelalesi, kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor.

ANTALYA'da, falezlerden Akdeniz'e dökülen Düden Şelalesi, kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor. Rehberlerin kent merkezindeki gezi programlarında ilk sıralarda yer verdiği şelaleye gelen turistler, suyun yaklaşık 40 metre yükseklikten denizle buluştuğu anı görüntülemenin heyecanını yaşadıklarını belirtiyor.

Muratpaşa ilçesinde, kentin simge doğal güzelliklerinden Düden Şelalesi, Düden Çayı'nın yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden Akdeniz'e dökülmesiyle oluşuyor. Kent merkezine yakınlığı nedeniyle kolay ulaşılabilen şelale, seyir alanlarından izlenebildiği gibi tekne turlarından da görülebiliyor. Şelalenin denize dökülürken oluşturduğu görüntü, kente gelen turistlerin en çok ilgi gösterdiği manzaralar arasında yer alıyor. Tur otobüsleriyle bölgeye gelen gruplar, rehberler eşliğinde şelalenin bulunduğu Düden Parkı'nı geziyor. Özellikle yabancı turist gruplarının yoğunluk oluşturduğu seyir noktalarında ziyaretçiler, falezlerin üzerinden Akdeniz'e dökülen şelaleyi izliyor.

BİRBİRİYLE YARIŞTILAR

Şelalenin suyunun falezlerden dökülerek denizle buluştuğu an, turistlerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Seyir alanında en iyi noktayı bulmaya çalışan turistler, manzarayı görüntülemek ve şelale önünde fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Bazı turistler uzun süre şelaleyi izlerken, bazıları ise manzarayı cep telefonlarıyla kaydedip, hatıra fotoğrafı çekti. Şelale suyunun denizle buluşması ve turist yoğunluğu dronla da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi
Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi

Gökçek e-Devlet kaydını paylaştı, Ağırel dosya numarası verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı

Düğünde takı sırası ona geldi, yaptığıyla herkesi şaşkına çevirdi
'İşte Türkiye' dedirten görüntü

"İşte Türkiye" dedirten görüntü
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Haber alınamıyordu! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

TIR dorsesinden adliyeye! Bakın nereye kaçacakmış
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik önce manifest yaptı, sonra coştu!

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik önce manifest yaptı, sonra coştu!
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

ABD'de deprem! Trump'a istifasını sundu