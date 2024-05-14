Dublin Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek eylemlerine devam ediyor

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki College Dublin Üniversitesinde (UCD) Filistin destekçisi öğrencilerin kampüste düzenledikleri kamp kurma eylemleri sürüyor.

İrlanda'nın en büyük ikinci üniversitesi olan UCD'de öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrail ile ilişkilerini kesmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Gösterilerin 4. gününde öğrenciler, kampüste kurdukları çadırlara "Siyonist hükümdar barbarlığı normalleştiriyor" ve "Filistin'i sömürmeyi sonlandırın" ifadelerini yazdı.

Öğrenciler, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gözler Refah'ta", "Filistin özgür olana kadar özgürlük yok" ve "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı dövizler taşıdı.

UCD Öğrenci Birliği Başkanı Martha Ni Riada ve öğrencilerden Miranda Bauer, eyleme ilişkin AA muhabirine, Filistin halkıyla ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kampüslerde kurulan birçok kampla dayanışma içinde bu kampı kurmaya karar verdiklerini, bunun güçlü bir eylem olduğunu düşündüklerini söyledi.

Riada, "Bu gerçekten önemli çünkü üniversitenin soykırıma karşı duracak bir tavır almasını, İsrail kurumlarıyla bağlarını kesmesini, ayrıca İsrail şirketlerinden ayrılmasını ve İsrail ile tüm bağlarını kesmesini istiyoruz. Çünkü İsrail her şeyde olduğu gibi uluslararası hukuku ihlal ediyor. İsrail'e yaptırımlara ihtiyacımız var çünkü aksi halde (eylemlerine) devam edecekler." dedi.

İsrail'in Filistinlileri ve özellikle Gazze'deki Filistinlileri nasıl hedef aldığını gördüklerini söyleyen Bauer, "Önemli olan, bunun daha geniş bir hareketin parçası olması, yani bu UCD'nin daha geniş ve farklı kurumların hareketine katılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Trinity College Dublin'in İsrail kurumlarından ayrıldığını ve bu süreci geçen hafta başlattığını anımsatan Bauer, "Biz de buna katılmak ve ülkedeki ve dünyadaki tüm üniversiteleri buna bir son verip tamam demeye teşvik etmek için üniversiteye geldik." dedi.

İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden olan Trinity College Dublin'de, geçen hafta 5 gün kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, üniversite yönetimine taleplerini kabul ettirmiş ve gösterilerine son vermişti.