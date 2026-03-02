İtalya Savunma Bakanı Crosetto Dubai'den Döndü

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından hava sahalarının kapanması nedeniyle mahsur kaldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden Umman'ın başkenti Maskat'a geçip oradan İtalya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla ülkesine döndü.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Crosetto, mahsur kaldığı Dubai'den karayoluyla Maskat'a geçti ve buradan da İtalya Hava Kuvvetlerine ait Gulfstream G550 tipi uçakla dün gece başkent Roma'ya döndü.

Dönüş yolunda La Repubblica gazetesine bir röportaj veren Crosetto, tansiyonun yükseldiği dönemde bir Körfez ülkesinde ailesiyle tatilde olmasına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Geldim çünkü mevcut bilgiler böyle bir ivmelenmeyi göstermiyordu. Diğerlerinden farklı olarak BAE'ye bir saldırı olabileceğini fark ettiğimde, ailemi eve götürmeye karar verdim. Sabah yola çıkacaklardı ancak, Abu Dabi'daki resmi görevim nedeniyle öğleden sonraki uçuşu tercih ettik. Özellikle Dubai'nin ilk anda vurulmasının kimse tarafından tahmin edilemediği göz önünde bulundurulduğunda, mahsur kalmamız polemik yapılacak bir şey değil."

Muhalefetin kendisinin istifasını istediği hatırlatılan Crosetto, "Gizlice gitmedim. Ailevi bir durum olduğu için koruma da istemedim ve sivil bir havayolu şirketini kullandım. 3 yıldır da böyle yapıyorum. Bence bu erdemli bir örnek de. Muhalefetin, benim için endişelendiğini sanmıyorum." dedi.

Crosetto, İtalya olarak, İran'a saldırıda rol almadıklarını ama ABD ve İsrail'den talep gelmesi durumunda bunu hükümet olarak, parlamentoyu da dahil ederek talepleri değerlendireceklerini ifade etti.

Bakan Crosetto ayrıca, La Stampa gazetesinin sorularına cep telefonu mesajlarıyla verdiği yanıtlarda, "hiçbir AB ülkesinin, ABD ve İsrail'in planından haberi olmadığını" savundu.

Öte yandan, Crosetto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dubai'de mahsur kaldığı sırada aynı zamanda BAE'li yetkililerle görüştüğüne dair BAE Savunma Bakanlığının paylaşımını takipçilerinin de görmesi için yeniden paylaştı.

Bu arada, Crosetto'nun bugün İtalyan parlamentosunun dışişleri ve savunma ortak komisyonunda Orta Doğu'daki kriz ve kendi durumuna ilişkin parlamenterlerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Bakan Crosetto, Dubai'de mahsur kalmıştı

ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta saldırmasıyla başlayan krizde hava sahalarının kapanması sebebiyle pek çok kişi gibi İtalya Savunma Bakanı Crosetto'nun da ailesiyle Dubai'de mahsur kaldığı ortaya çıkmıştı.

Il Fatto Quotidiano gazetesi, 28 Şubat'taki özel haberinde, Crosetto'nun bir gün önce sivil uçakla ailesini almak için Dubai'ye gittiğini ve hava sahaları kapanınca burada kaldığını yazmıştı.

Dünya genelinde ilgi çeken haberin ardından İtalya'da muhalefet partileri, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini ve Crosetto'yu saldırıdan "habersiz" olmakla eleştirip, bakanın istifasını istemişti.

Bakan Crosetto, dün X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünden bu yana gerekli tüm teknik imkanları kullanarak, yurt dışındayken de hassas durumu yönetmeye devam ederken, bir yandan da İtalya'ya dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Crosetto, ailesini geride bırakıp, uçuş masraflarını da fazlasıyla ödeyerek döneceğini belirtmiş ve kendisinin mahsur kalmasıyla ilgili polemiklere tepki göstermişti.