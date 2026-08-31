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DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a taziyelerini iletti

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a taziyelerini iletti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a taziyelerini iletti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir mesaj yayımlayan Aksakal, dün yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve bazı yolculara ulaşılamaması nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Aranmakta olan insanlarımızın bir an önce bulunması temenni ediyor, kurtarılan yolculara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şahsınızda Kuzey Kıbrıs'taki yurttaşlarımıza ve yakınlarını yitiren acılı ailelere başsağlığı diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin almış olduğu 3 günlük yas ilanına Demokratik Sol Parti Genel Merkezimizin önünde dalgalanan KKTC bayrağını yarıya indirerek katıldığımızı belirtiyor, en içten saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
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