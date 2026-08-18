DSÖ: Ebola kontrol altına alınmaktan çok uzak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülmemiş bir hızla yayılan Ebola salgınının kontrol altına alınmaktan çok uzak olduğunu belirterek, "Şu anda 6 il ve 55 sağlık bölgesinde yaklaşık 5 bin kişi enfekte oldu ve 2 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti." dedi.

Ghebreyesus, KDC'de görülen Ebola virüsünün Bundibugyo varyantına ilişkin DSÖ'nün 2. Uluslararası Sağlık Tüzüğü Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

KDC, Uganda ve Fransa'dan yetkililer dahil tüm katılımcılara teşekkürlerini ileten Ghebreyesus, 3 ay önce KDC'deki Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna karar verdiğini söyledi.

Ghebreyesus, o zamandan bu yana salgının hızla yayıldığına, ulusal ve uluslararası yayılma riski yüksek kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, 'şimdiye kadar kaydedilen en büyük 2. Ebola salgını' ve önceki Ebola salgınlarından daha hızlı ilerliyor. Bu yüzden buna 'eşi benzeri görülmemiş bir hız' diyorum. Güvensizlik ve yerinden edilme ile yollar, nehirler ve maden yolları boyunca yoğun nüfus hareketliliği tarafından körükleniyor. Şu anda 6 il ve 55 sağlık bölgesinde yaklaşık 5 bin kişi enfekte oldu ve 2 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Açık konuşmalıyız, salgın kontrol altına alınmaktan çok uzak. Büyük bir avantajla başladı ve biz hala yetişmeye çalışıyoruz."

İnsanların nerede öldüğünün önemine işaret eden Ghebreyesus, her ölümün, henüz bulamadıkları bir bulaşma zincirine işaret ettiğini vurguladı.

Ghebreyesus, her zincir bulunup kırılana kadar salgının süreceğini, bunun riskinin ise KDC ile sınırlı olmadığını vurguladı.

"Müdahalenin her alanını genişletiyoruz"

DSÖ Genel Direktörü, "Uganda, ilk vakanın ardından bulaşmayı durdurdu. Uganda hükümetini ve halkını kararlı tepkileri için tebrik ediyorum. Ancak geçen ay bir yolcu, virüsü Fransa'ya taşıdı. Sınırlar bir tepkiyi yavaşlatabilir ancak bir virüsü durduramaz. KDC hükümeti, DSÖ, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve ortaklarının liderliğinde, müdahalenin her alanını genişletiyoruz." diye konuştu.

İlk kez Bundibugyo virüsüne karşı özel geliştirilmiş 2 aşının insan denemelerine girdiğini hatırlatan Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Ayrı bir aşı, hayvan çalışmalarında çapraz koruma gösterdi ve bunu 3. faz denemesine doğru ilerletiyoruz. DSÖ sponsorluğundaki PARTNERS tedavi denemesine şu anda 100 hasta dahil edildi. Ancak müdahale hala daha hızlı veri paylaşımına, gelişmiş gözetime, sürdürülebilir finansmana, erişime, güvenliğe ve daha güçlü sınır ötesi koordinasyona ihtiyaç duyuyor."

Ghebreyesus, bu salgını sona erdirmek için mücadele ederken, diğer temel sağlık hizmetlerine erişimin aksamasına izin vermemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için virüse bu ad verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayısta patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA