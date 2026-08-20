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Kongo'da Ebola salgını 5.000 vakayı aştı, DSÖ acil durum ilan etti

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DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının 5.000'den fazla vaka ile yeni bölgelere yayıldığını ve deneysel aşı/tedavilere başvurulduğunu, bu nedenle uluslararası acil durumun sürdüğünü açıkladı.

KİNŞASA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne bağlı Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde dezenfeksiyon çalışması yürüten sağlık çalışanları, 16 Ağustos 2026.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salı günü yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında vaka sayısının 5.000'i aşması, yeni bölgelere yayılması ve yetkililerin deneysel aşı ve tedavilere yönelmesi nedeniyle salgının, uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu olmaya devam ettiğini bildirdi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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