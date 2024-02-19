Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Dünya yeni bir salgına hazırlıklı değil' açıklaması

2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla birlikte hayatımızda değişiklikler yaşanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgını sırasında yaşanan pek çok sorunun hala devam ettiğini belirterek, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını ifade etti. Genel Direktör, " Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL SORUNLAR HALA SÜRÜYOR"

Ghebreyesus, CNN'de katıldığı programda salgın dönemi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınında "zamanında ve şeffaf" bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyonda yaşanan sorunların hala sürdüğünü ifade eden Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını kaydetti.

TÜM ÜLKELERİ "PANDEMİ ANLAŞMASI" İMZALAMAYA ÇAĞIRDI

Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri "pandemi anlaşmasını" imzalamaya çağırarak, "Gördüğümüz kadarıyla, sistemimizde boşluklar var. Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir. Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz." ifadelerini kullandı.