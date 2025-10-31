Haberler

DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü, ABD, İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz ve İspanya'da seyahat geçmişi olmayan kişilerde M çiçeği virüsünün klad 1b varyantı vakalarının doğrulandığını açıkladı. Salgının kontrol altına alınmaması halinde virüsün yayılmaya devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD'de, yakın zamanda seyahat geçmişi olmayan kişilerde M çiçeği virüsünün (mpox), klad 1b varyantı vakalarının doğrulandığını bildirdi.

"KITAYI AŞTI, HIZLA KONTROL ALTINA ALINMALI"

DSÖ'nün son raporunda, M çiçeği virüsünün bütün alt türlerinin dolaşımının devam ettiği uyarısı yapılarak, salgının hızla kontrol altına alınmaması halinde virüsün yayılımının süreceği endişesi ifade edildi. Raporda ayrıca klad 1b varyantının Afrika'nın ötesine yayıldığına işaret edildi.

AVRUPA ÜLKELERİNDE GÖRÜLDÜ

İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD'nin, yakın zamanda seyahat bağlantısı olmayan kişilerde M çiçeği virüsünün klad 1b varyantı vakalarını doğruladığı ifade edildi.

DSÖ'nün son raporuna göre, 42 ülke Eylül 2025'te toplam 3 bin 135 doğrulanmış M çiçeği vakası ve 12 ölüm bildirdi. Vakaların yüzde 80'inden fazlası Afrika bölgesinde kaydedildi.

Rapora göre, son 6 hafta içinde bulaşın devam ettiği 17 Afrika ülkesinde 2 bin 862 vaka doğrulandı ve 17 kişi hayatını kaybetti.

M ÇİÇEĞİNİN İKİ GENETİK TÜRÜ BULUNUYOR

M çiçeği virüsünün "klad I ve klad II" olarak adlandırılan iki genetik türü bulunuyor. "klad I", genellikle Orta ve Doğu Afrika'da görülen, daha ciddi hastalıklara ve ölüme neden olan Mpox türü. Batı Afrika'ya özgü ve daha hafif M çiçeği türü olan "Klad II" ise 2022'deki salgına yol açmıştı.

Mevcut salgında görülen "klad 1b"nin yeni ve daha şiddetli virüs türü olduğu belirtiliyor. klad 1b, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğu kesimleri ve komşu ülkelerde daha çok görülüyor. Orta Afrika ülkeleri hem klad 1a hem de 1b, Doğu Afrika ülkeleri ise klad 1b vakaları bildiriyor.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu

Galatasaraylı minikle fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz'ın yeni takımı belli oldu

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni takımına imzayı attı
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar liralık dev derbi

Bu derbinin değeri 22 milyar lira
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.