Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

CENEVRE, 25 Kasım (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ABD'nin Washington eyaletinde 3 kişide görülen kuş gribi (H5N1) virüsünün laboratuvar testleriyle teyit edildiğini ve vakalardan birinin ölümle sonuçlandığını duyurdu. DSÖ, genel nüfusa yönelik riskin düşük olduğunu belirtti.

SÜT İNEKLERİNE MARUZ KALAN İLK ÖLÜM

DSÖ tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre vakalar, 16 Ekim ile 4 Kasım arasında bildirildi. Hayatını kaybeden kişi, enfekte süt ineklerine veya virüsle kontamine bir ortama maruz kalmasının ardından ölümle sonuçlanan ilk vaka oldu.

Açıklamada, söz konusu üç kişinin kısa süre önce süt ineklerinde virüs tespit edilen, Washington eyaletinin Yakima County bölgesindeki çiftliklerin çalışanı olduğu belirtildi. Virüse maruz kalanlar ile yakın temaslıların inceleme ve takip süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

İNSANLARA NADİREN BULAŞIYOR

DSÖ'ye göre genellikle hayvanlarda görülen kuş gribi virüsleri, nadiren insanlara bulaşıyor. Ancak enfekte hayvanlara ya da virüsle kontamine ortamlara maruz kalan insanlarda da enfeksiyon görülebiliyor.

Uluslararası Sağlık Yönetmeliği kapsamında yeni bir influenza A virüsü alt türünün insanlarda yol açtığı her türlü enfeksiyon, potansiyel olarak önemli bir halk sağlığı olayı olarak değerlendiriliyor ve DSÖ'ye bildirilmesi gerekiyor.

DSÖ, iş yerinde virüse maruz kalan kişiler için enfeksiyon riskinin an itibarıyla düşük ila orta seviyede olduğunu belirtti.

Yeni bilgiler ışığında durumun değişebileceğini kaydeden DSÖ, bu virüsleri ve küresel epidemiyolojik durumu yakından izlemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

BELİRTİLERİ NELER?

DSÖ'ye göre, kuş gribi virüsü insanlarda hafif göz nezlesi veya üst solunum yolu rahatsızlıklarından ağır ve hayati risk taşıyan durumlara kadar farklı semptomlara yol açabiliyor.

Kaynak: Xinhua