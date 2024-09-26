Drift Yaparken Polisle Arbede: Baba ve Oğlu Tutuklandı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde otomobille drift yapan ve müdahale eden ekibe silah çekip, çıkan arbedede 3 polisi hafif yaralayan Tayfun Demir (42) ile oğlu Mikail Emre Demir (20) tutuklandı.

Olay, önceki gece liman bölgesinde meydana geldi. Otomobille drift yapan Tayfun Demir, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan takip ile durdurulan Demir, polis memurlarına direnç gösterdi. Devamında, Tayfun Demir'in oğlu Mikail Emre Demir (20) olay yerine gelerek belinden çıkardığı silahı polise doğrulttu ve 'Hepinizi öldürürüm, babamı bırakın' diyerek, tehdit etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle Tayfun ve Mikail Emre Demir gözaltına alınırken, arbede sırasında polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. ellerine aldıkları darbelerle hafif yaralandı.

Silahla yaralama dahil 10'dan fazla suç kaydı olan Mikail Emre Demir ile 20'den fazla suç kaydı bulunan Tayfun Demir, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen baba ve oğlu, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.