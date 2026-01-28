Haberler

İzmir'de drift atan sürücüye 33 bin 614 TL ceza

İzmir'de drift atan sürücüye 33 bin 614 TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde drift atan sürücü M.R.K.'ya 33 bin 614 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Olay sosyal medyada paylaşıldıktan sonra polis harekete geçti.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde otomobille drift atan sürücüye 33 bin 614 TL para cezası kesilirken, ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Karabağlar ilçesi 5733 Sokak üzerinde M.R.K. (27) adlı sürücünün, 35 KVK 60 plakalı otomobiliyle drif attığı o anları 24 Ocak tarihinde sanal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede araç sürücüsünün kimliği tespit edildi. Sürücüyü yakalayan polis ekiplerinin görüntü kayıtlarını izlettirmesi üzerine M.R.K., olayın kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul etti. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'drift yapmak', 'trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' suçlarından toplam 33 bin 614 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı.

Ayrıca hakkında TCK 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılan sürücü M.R.K. polis merkezine teslim edildi. Otomobilin ise başka bir kişiye ait olduğu tespit edilmesi üzerine araç gerçek sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı

Acayip kurallarıyla bilinen hamburgerci, kendi başını yaktı
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok

Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu

Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu
Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

''Ağrı şikayeti var'' diyerek kötü haberi verdi