Doyran Barajı'na HES Projesine Tepki

YAZ yağışlarının azlığı nedeniyle su seviyesi azalan Doyran Baraj Göleti'ni besleyen kaynağa yapılması düşünülen hidroelektrik santrali ( Hes ) projesine bölge halkı tepki gösterdi.

Yaz yağışlarının azlığı ve kuraklık nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Doyran Baraj Göleti'nin su seviyesi azaldı. Göletin büyük bölümünde kuraklıktan toprağın çatladığı görüldü, derin alanlarında az miktarda su birikintisi kaldığı gözlendi. Bölgenin tarımsal sulama ihtiyacının bir bölümünü karşılayan göleti besleyen kaynaklardan birine HES yapılmasının planlanmasına mahalleli tepki gösterdi. Bölgede yaşayanlar göleti besleyen kaynaklara HES yapılmasını istemediklerini söyledi.

Gölette bir araya gelen mahalleliye siyasi parti temsilcileri, muhtarlar da destek verdi. Doyran Mahalle Muhtarı Mehmet Akkaya, 12 mahallenin tarım arazilerini sulama ihtiyacının göletten karşılandığını anlattı. Göletin tarımsal üretim açısından önemini belirten Akkaya, HES yapılmasını istemediklerini söyledi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya'da en çok bilinen Doyran Göleti'nde bu sene kuraklıktan dolayı su seviyesinin azaldığını vurguladı. Göletin 12 bin dönüm tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılamasından dolayı üreticiler açısından önemini vurgulayan Arı, yapılması düşünülen HES'in bölge halkı tarafından istenmediğini belirtti.

Arı, şunları söyledi:

"Bir firma tarafından HES projesine ÇED raporu alınması için bölge halkının bilgilendirilmesi amacıyla 8 Ekim'de toplantı yapılacak. Bu toplantı çağrısı nedeniyle bölgedeki muhtarlar ve vatandaşlar HES projesinden haberdar oldu. Bölge halkı HES'e karşı olduğunu belirtti. Bizler bölgede HES'e karşıyız. Çiftçilerin su kaynağının azaldığı dönemde su kaynağının HES amacıyla alınacağını öğreniyoruz. Kaynaktan itibaren 10 kilometrelik güzergahta su, borular içerisine alınacak. Borular içerisinde santralde elektrik üretilecek. Elektriğe ihtiyaç var ama günümüz koşullarında bölgede güneş enerjisiyle elektrik problemi çözülebilir diye konuştu.

Göletin tarımsal üretime katkısını anlatan Arı, suyun mineralli yapısı nedeniyle üretilen patlıcanın tat ve aroma yapısının farklı olduğuna değindi. Arı, HES yapımının patlıcan ve diğer tarımsal ürünlerin üretimini olumsuz etkileyeceğini söyledi. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ise göletteki suyun 12 mahallenin ihtiyacını karşıladığını, bölge için hayati önem taşıdığını anlattı. Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, bölge halkının HES yapımına karşı olduğunu belirtti.

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA, -