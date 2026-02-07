Haberler

Muş'ta down sendromlu Güngör, katıldığı kurslarda hem üretiyor hem sosyalleşiyor

Muş'ta down sendromlu Güngör, katıldığı kurslarda hem üretiyor hem sosyalleşiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta down sendromlu 24 yaşındaki Rabia Nur Güngör, Halk Eğitimi Merkezi'nde katıldığı el sanatları kursunda hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor. Hazırladığı eserlerden birini hayranı olduğu sanatçı Tarkan'a hediye etmek isteyen Rabia, kursta aldığı destekle büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor.

Muş'ta down sendromlu Rabia Nur Güngör, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılarak hem el becerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

24 yaşındaki Güngör, annesi ve ablasıyla Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan el sanatları kursuna yazıldı.

Lise menzunu Güngör, usta öğretici ve kursiyerlerin desteğiyle el becerilerini geliştirerek portre, çanta ve mozaik tablo gibi eserler hazırladı.

Güngör, hazırladığı eserlerden birini hayranı olduğu sanatçı Tarkan'a hediye etmek istediğini belirtti.

Sosyalleşmek için kursa yazıldığını ifade eden Güngör, "Kurs ortamında yaptığım çalışmalardan büyük mutluluk duyuyorum. Mozaik ve Atatürk tablosunu yapıyorum. Özellikle mozaik tablolar benim için ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

Kursta görevli usta öğretici Sümeyya Aydın ise "Rabia, kursta çanta tasarımıyla başladı. Sınıfın neşesi oldu. Onun enerjisi kurs ortamına da yansıyor. Hedefimiz Rabia'nın ve diğer kursiyerlerin ürettiği ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlamak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Restoranların yeni taktiğine geçit yok! 1.8 milyon TL ceza kesildi

Restoranların yeni taktiğine geçit yok! Ağır bedel ödediler