Muş'ta down sendromlu Güngör, katıldığı kurslarda hem üretiyor hem sosyalleşiyor

Muş'ta down sendromlu Rabia Nur Güngör, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılarak hem el becerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

24 yaşındaki Güngör, annesi ve ablasıyla Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan el sanatları kursuna yazıldı.

Lise menzunu Güngör, usta öğretici ve kursiyerlerin desteğiyle el becerilerini geliştirerek portre, çanta ve mozaik tablo gibi eserler hazırladı.

Güngör, hazırladığı eserlerden birini hayranı olduğu sanatçı Tarkan'a hediye etmek istediğini belirtti.

Sosyalleşmek için kursa yazıldığını ifade eden Güngör, "Kurs ortamında yaptığım çalışmalardan büyük mutluluk duyuyorum. Mozaik ve Atatürk tablosunu yapıyorum. Özellikle mozaik tablolar benim için ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

Kursta görevli usta öğretici Sümeyya Aydın ise "Rabia, kursta çanta tasarımıyla başladı. Sınıfın neşesi oldu. Onun enerjisi kurs ortamına da yansıyor. Hedefimiz Rabia'nın ve diğer kursiyerlerin ürettiği ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlamak." diye konuştu.