Down sendromlu minik Ece sevgiyle engellerin üstesinden geliyor

TOKAT (AA) - Babası, Tokat Jandarma Komutanlığında görev yapan, Jandarma Komutanlığı tarafından paylaşılan fotoğrafı çok sayıda beğeni alan down sendromlu minik Ece, sevgiyle engellerini aşıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Ali İhsan Kurtulan'ın 5,5 yaşındaki down sendromlu kızı Ece, sık sık babasını iş yerinde ziyaret ediyor.

Jandarma üniformasıyla geldiği komutanlıkta personelin ilgisiyle karşılaşan minik Ece'nin babasıyla çekilen fotoğrafı, Dünya Down Sendromlular Günü'nde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 3 yaşında çektirdiği fotoğrafla birlikte "Tarihteki Güzellik" etiketiyle paylaşılmış ve çok sayıda beğeni almıştı.

Yarbay Ali İhsan Kurtulan, AA muhabirine, eşinin Tokat Devlet Hastanesinde ebe olarak çalıştığını ve üç kız babası olduğunu söyledi.

Küçük kızları Ece ile down sendromu konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sundukları için mutlu olduklarını ifade eden Kurtulan, şunları dile getirdi:

"Ece'ye doğduğu gün down sendromu teşhisi koyuldu. Üç gün kadar üzüntü evremiz oldu. Hamilelik evresinde kendisini bize göstermedi. Hamilelikte tespit edilmedi. Üç gün üzüntüden sonra bir şeyler yapmamız gerektiğini hissettik. Türkiye Down Sendromu Derneği'nin numarasını bularak iletişime geçtim. Kendilerinden yardım istedim. Bu konuda neler yapabileceğimizi sordum. Dernek başkanı mail attı ve kitap göndererek bizi yönlendirdiler."

"Yaşıtlarıyla beraber haftanın 3 günü kreşe gidiyor"

Her çocuğun özel olduğunu belirten Kurtulan, minik kızları Ece'nin eğitimine zaman kaybetmeden başladıklarını vurguladı.

Önce 4 aylıkken fizik tedaviye, bir yaşında da bireysel eğitimine başladıklarını aktaran Kurtulan, "Şu anda Ece 5,5 yaşına geldi. Çoğu renkleri biliyor, sayıları biliyor. Harfleri biliyor. Yaşıtlarıyla beraber haftanın 3 günü kreşe gidiyor. Haftanın 2 günü rehabilitasyon merkezine giderek eğitimini destekliyoruz. Üç kızım var. Ablaları da Ece'nin eğitimine çok büyük destek oluyor. Aile olarak mutluyuz. Ece gibi bir kızımız olduğu için çok mutluyuz." diye konuştu.

Kurtulan, Jandarma Genel Komutanlığının paylaştığı fotoğrafın hikayesiyle ilgili şunları aktardı:

"Down sendromlu çocuklarımızı 2019 yılında İlçe Jandarma Komutanlığımızda ağırlamıştık. Ece benim masada oynarken görev yapan arkadaşımız seslenmişti, biz de o an ona baktık. Spontane gelişen bir fotoğraf olmuştu. Fotoğraf, Jandarma Genel Komutanlığına gönderilince çok beğenildi ve yayımlandı. Bu sene hem Ece'nin büyümesi hem Dünya Down Sendromlular Günü olması dolayısıyla benzer bir fotoğrafı gönderdik. Fotoğrafı yayımladılar. Biz de çok mutlu olduk. Özellikle down sendromlu çocukların farkındalığının yansıtılması, çocukların sosyal entegrasyonuna katkıda bulunmasından çok mutlu olduk."

"Özel gereksinim gerektiren çocuklarda erken tanı, erken müdahale çok önemli"

Ece'nin kreş öğretmeni Elif Cam da "Biz Ece'nin eğitimine 4 aylıkken başladık. Eğitim sürecimiz fizik tedavi ile başladı. Ece 1 yaşına geldiğinde eğitim almaya başladı. Yoğun bir programla konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptık. Özel gereksinim gerektiren çocuklarda erken tanı, erken müdahale çok önemli. Tanı yapıldıktan sonra hemen eğitime başlanması gerekiyor. Ailenin desteği bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.