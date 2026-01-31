Yangında ölen Down sendromlu Eymen'in babası: Üzerine titriyorduk

İZMİR'in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan'ın (11), 2010 yılında geçirdiği trafik kazasında ölen ağabeyi Enes Çalışkan'ın (2) olaydan 4 yıl sonra yaşamını yitirdiği gün dünyaya geldiği ortaya çıktı. Baba Hasan Çalışkan (54), "Pazara yaya giderken virajı alamayan minibüs bize çarptı. Ben yaralandım, oğlum hayatını kaybetti. Eymen, Enes'in öldüğü gün olan 18 Nisan'da doğmuştu. Üzerine titriyorduk" dedi.

Buca ilçesi Göksu Mahallesi 679/28 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, 28 Ocak'ta akşam saatlerinde yangın çıktı. Binadakilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan'ın mahsur kaldığı yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OĞLUNU KURTARAMAMIŞ

Anne Emine Çalışkan'ın (54) yangın sırasında mutfakta olduğu, diğer çocuğuyla birlikte dışarı çıktığı ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle Eymen Ayaz'ı kurtaramadığı belirtildi. Ayrıca Eymen Ayaz'ın evde mum ve çakmakla oynadığı, yangının da bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Öte yandan, Çalışkan çiftinin diğer oğulları Enes Çalışkan'ın trafik kazasında yaşamını yitirdiği, Eymen Ayaz'ın bu kazadan 4 yıl sonra dünyaya geldiği belirtildi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Eymen Ayaz Çalışkan için bugün ikindi vakti Buca'daki Yeşilbağlar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede, Emine-Hasan Çalışkan çifti, yakınları ve vatandaşlar yer aldı. Çalışkan'ın cenazesi, namazın ardından Yeni Ansızca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'YOĞUN DUMAN VE ALEVLER NEDENİYLE KURTARAMAMIŞLAR'

Olay günü Aydın'ın Çine ilçesinde olduğunu belirten baba Hasan Çalışkan, "Ev sahibim aradı, evden duman yükseldiğini söyledi. Eşimi aradım. 'Eymen Ayaz'ı çıkaramadım' dedi. Yoğun duman ve alevler nedeniyle kurtaramamışlar. Eşimin anlattığına göre Eymen'in elinde mum ve çakmak varmış. Annesi mumu alıp atmış, çakmağı saklamış. Sanırım sakladığı yeri gördü. Annesi mutfaktayken ateşle oynadığı ve yangının bu şekilde çıktığı söyleniyor" dedi.

'AİLELER DİKKATLİ OLSUN'

Oğlunu kaybetmenin büyük bir acı olduğunu söyleyen Çalışkan, "Yola çıktım ama nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Aileler dikkatli olsunlar. Böyle özel çocukları kendi hallerine bırakmasınlar, takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Eymen Ayaz'ın boksör olmayı çok istediğini dile getiren Hasan Çalışkan, "Bir gün önce spor salonuna yazdıracaktım ancak özel durumu nedeniyle almadılar. En son yangından yaklaşık yarım saat önce konuşmuştuk. Benden kola ve cips istemişti. Onun son dileğini yerine getiremediğim için üzgünüm" dedi.

EYMEN, ENES'İN ÖLDÜĞÜ GÜN DOĞMUŞ

2010 yılında diğer oğlu Enes'i trafik kazasında kaybettiklerini de anlatan Çalışkan, "Pazara yaya giderken virajı alamayan minibüs bize çarptı. Ben yaralandım, oğlum hayatını kaybetti. Eymen, Enes'in öldüğü gün olan 18 Nisan'da doğmuştu. Üzerine titriyorduk" diye konuştu.