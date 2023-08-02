Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç esnafı ziyaret etti. Güne taksici esnafıyla çay içerek başlayan Başkan Genç, yine kırtasiye, lokanta, berber, tuhafiye ve kuyumcu esnaflarıyla sohbet edip hayırlı işler diledi. İlçe esnafı her gün artan fiyatlar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri dile getirip, vatandaşın alım gücünün azaldığını zaman zaman siftah yapmadan dükkan kapattıklarını anlattı. Sattıkları malın iki katı parasını ödemelerine rağmen yerine yeni mal alamadıklarından yakındılar.

Taksi şoförleriyle çay içip sohbet eden Turgay Genç, "Her gün akaryakıta gelen zamlar her vatandaşımızın olduğu gibi taksici esnafımızın da belini bükmüş durumda. Kontak açmadan tek bir yolcu bile alamadan evine dönen taksicimiz var. Yerel yönetim olarak her zaman esnafımızın yanında olsak da maalesef artık her gün gelen zamlar hem vatandaşın alım gücünü tamamen bitirmiş, hem de esnafın iş yapamayacak neredeyse kepenk kapatacak durumu getirmiş durumda" diye konuştu.

Yine Atatürk Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini gezerek hayırlı işler dileyen Turgay Genç, kendisini çay ve kahve içmeye davet eden vatandaşları kırmadı. Başkan Genç berber ziyareti sırasında meslek öğrenen berber çırağına sakal traşı yaptırdı. Yine ziyaret sırasında alış veriş yapmayı da ihmal etmeyen Genç'e Ariassos Tespih evi sahibi Veli Batu tespih hediye etti. - ANTALYA