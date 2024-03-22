Üye Girişi
Haberler

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ve sis nedeniyle zor anlar yaşandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hazırlıksız yola çıkan bazı ağır tonajlı araç sürücüleri, kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri ise sürücülere, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya İnegöl Bursa Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı! Kabine Toplantısı ne zaman? Mart ayında Kabine hangi gün toplanacak? Gündem maddeleri neler? Sahra tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek, tehlikeli mi? Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı olacak mı? Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Emekli maaş promosyonları ne zaman verilecek? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) VAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2024 Mart, ay tutulması hangi gün? Ay tutulması ne demek? SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title