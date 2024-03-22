Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ve sis nedeniyle zor anlar yaşandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Hazırlıksız yola çıkan bazı ağır tonajlı araç sürücüleri, kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik ekipleri ise sürücülere, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.