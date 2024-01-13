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Dolmabahçe'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından güvenlik zirvesini toplama kararı aldı. Erdoğan başkanlığındaki toplantı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştiriliyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini toplama kararı aldı.

FİDAN VE YERLİKAYA DA MASADA

Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı. Toplantıya; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın iştirak ediyor.

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Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Güncel Haberler

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