Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme aralarında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Candan, İstanbul'da yargılanıyordu. Mahkeme, dosyadaki delilleri değerlendirerek tahliye kararı aldı.

"SÖYLEMİŞTİM, TAHLİYE, ÇOK MUTLUYUM"

Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.