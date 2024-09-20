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Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme aralarında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Candan, İstanbul'da yargılanıyordu. Mahkeme, dosyadaki delilleri değerlendirerek tahliye kararı aldı.

"SÖYLEMİŞTİM, TAHLİYE, ÇOK MUTLUYUM"

Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

Dolandırıcılık Bahar Candan

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Yorumlar (18)

ÖzgürRuh:

Şaşırmadık. Bu ülkede muhalefet olursan hükümete sadece o sebepten ötürü yatarsın uzun yıllar onun haricinde sıkıntı yok

70
3
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Ali Kerem:

bunlar neden salıveriliyor anlamıyorum bu hakimler savcılar fetöcümü bu ülke nereye gidiyor nerde adelet Allahım hz.ömerin adeletini istiyorum bunları ıslah et yarabbim

45
3
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Engokol null:

Normal dir, ülkede adalet yokki

37
1
yanıtYanıtla
Onur Güleç:

adaletin bumu dünya :))

26
0
yanıtYanıtla
Orhan kara:

demekki suçları yokmuş boşuna yattı candan kardeşler

20
5
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Erdal Altinova:

ben demiştim

14
1
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MEHMET EMİN BİRGÜL:

Hakim ve savcılarıda bence sorgulayıp suçu teşvik etmek ve suçluyu cezasız bırakma suçun getirilmeli .

12
0
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Yusuf Yorulmaz:

çok yatarı yok

8
0
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Sertaç şahin:

Sırada seçil erzan var

4
0
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Serkan Düzenli:

bağımsız yargımiz dime yılmaz tunç efendi adelet bakanı ????????

2
1
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