Dolandırıcılara GSM hattı temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adliyede

Güncelleme:
Çorum merkezli üç ilde yapılan operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere GSM hattı temin eden 7 şüpheli tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Operasyon, dolandırıcılara yaklaşık 800 hat temin edildiği ve 48 ilde 160 dolandırıcılık olayında toplamda 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği bilgisiyle gerçekleştirildi.

Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere GSM hattı temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin ettikleri iddiasıyla Çorum, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan A.A, S.T, Y.T, O.D, M.A, R.T. ve F.F.İ'nin Çorum Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, Çorum Adalet Sarayı'na çıkarıldığı sırada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin ettiği belirlenen 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar aracılığıyla 48 ilde yapılan 160 dolandırıcılık olayında yaklaşık 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
