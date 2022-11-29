'Dolandırıcılarla fotoğraf' cinayeti sanıklarına indirimsiz müebbet hapis

BURSA'da, arkadaşı Ferdi Dere'yi, WhatsApp durumundan paylaştığı fotoğrafı göndererek, "Ferdi, dolandırıcılarla görüşüp fotoğraf çektiriyor" diye şikayet ettiği babası Yasin Dere'yi (46) kendisine tepki gösterince iş yerine gidip öldüren Burak Can Yıldırım (27) ile Savaş Harman (26) ve...

BURSA'da, arkadaşı Ferdi Dere'yi, WhatsApp durumundan paylaştığı fotoğrafı göndererek, "Ferdi, dolandırıcılarla görüşüp fotoğraf çektiriyor" diye şikayet ettiği babası Yasin Dere'yi (46) kendisine tepki gösterince iş yerine gidip öldüren Burak Can Yıldırım (27) ile Savaş Harman (26) ve Semih Yıldırım (25) 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararda 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanmadı.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Burak Can Yıldırım, arkadaşı Ferdi Dere'yi, WhatsApp durumundan paylaştığı fotoğrafı babası Yasin Dere'ye göndererek, "Ferdi, dolandırıcılarla görüşüp fotoğraf çektiriyor" diyerek şikayet etti. Yasin Dere, Yıldırım'a tepki gösterince tartışma çıktı. Burak Can Yıldırım, akrabası olan Semih Yıldırım ve Savaş Harman'ı da yanına alıp konuşmak için Yasin Dere'nin Değirmenlikızık Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma çatışmaya dönüştü. Yasin Dere, göğsüne isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybetti, oğlu Ferdi Dere, akrabası olan Berkay ve Berat Dere ile Murat Çarcı araçların arkasına saklanarak kurşunlara hedef olmaktan kurtuldu. Olaydan sonra gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Burak Can Yıldırım, Savaş Harman ve Semih Yıldırım'a 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadan kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.