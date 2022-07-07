Doktor cinayeti sonrası yaptığı paylaşımla tartışma yaratan Gaziantep Valisi Davut Gül sessizliğini Haberler.com'a bozdu
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Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün infial yaratan olayın ardından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Attığı tweet'te "Bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız" ifadesini kullanarak sosyal medyayı ayağa kaldıran Vali Gül sessizliğini Haberler.com'a bozdu. Vali Gül...
Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, şehirdeki bir başka hastanede çalışan güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak öldürüldü.
Doktor Karakaya'nın hastane içine kadar giren biri tarafından silahla öldürülmesi Türkiye'de görev yapan sağlık görevlilerinin büyük tepkisini çekerken, infial yaratan olayın ardından Türkiye Tabipler Birliği bugün ve yarın iş bırakma kararı aldı.
Bugün birçok şehirde sokağa çıkan sağlık çalışanları protesto gösterileri düzenlerken, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün kanlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise büyük tepki çekti.
Doktor Ekrem Karakaya cinayetinin "sağlıkta şiddet" sayılamayacağını belirten Vali Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Bugün bir hekimimiz menfur bir saldırıyla hayatını kaybetti. Nereden baksanız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması! Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız."
Gaziantep Valisi Gül'ün attığı tweet sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, çok sayıda kullanıcı valinin kullandığı "Bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız" ifadesine tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.
Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Haberler.com'a konuşan Vali Gül şu ifadeleri kullandı;