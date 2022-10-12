Doktor, 7 aylık doğan bebekle sevk edildiği kente gitti

KARS'ta Harakani Hastanesi'nde 7 aylıkken dünyaya gelen ve gözünde körlüğe yol açabilecek prematüre retinopatisi (Rop) hastalığı olup olmadığının teşhisi için Erzurum'a sevk edilen Eylül bebeği, yeni doğan uzmanı Serkan Özkan yalnız bırakmadı. Özkan, "Benim kızım da 600 gram doğdu. Az çok bu hassasiyetlere vakıf biriyim. Gelmem doğru olduğu için geldim. Hastalığın takibi önemli. O yüzden doğduktan 1 ay sonra bu muayenenin yapılması gerekiyor" dedi.

Digor ilçesine bağlı Hisarönü köyünde yaşayan Sibel-Tayfur Kerekli çiftinin ikinci çocukları henüz 29 haftalıkken Kars Harakani Hastanesi'nde sezaryen ameliyatla 1300 gram olarak dünyaya geldi. Eylül ismi verilen ve kuvöze alınan bebek, tedavisini üstlenen yeni doğan uzmanı doktor Serhat Özkan ve sağlık çalışanlarının çabası sonucu bir ayda 1700-1750 grama ulaştı. Özkan, 8 aylık olan bebeği erken doğan çocuklarda gelişen ve körlüğe sebep olan prematüre retinopatisi olarak bilinen 'Rop' hastalığının olup olmadığının teşhisi için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Araştırma hastanesi göz kliniğine götürülen Eylül bebek, uzman hekimler tarafından yapılacak Rop muayenesi sonrası tekrar ambulansla Kars'a götürülecek.