İstanbul'da suya yüzde 10 zam

İstanbul'da suya zam yapıldı
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar'ın başkenti Doha'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti dolayısıyla gökdelenler ABD bayrağındaki kırmızı, beyaz ve mavi renklerle aydınlatıldı. Şehirdeki önemli bölgeler ve binalar da iki ülkenin bayraklarıyla süslendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu ayağının ikinci ayağı Katar'a ulaştı. Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Hamad Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani karşıladı.

DOHA'YI ABD BAYRAKLARIYLA DONATTILAR

Katar'ın başkenti Doha'daki gökdelenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti dolayısıyla ABD bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.

Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar

Katar'ın sembol binaları ABD bayrağındaki kırmızı, beyaz ve mavi renklere büründü. Öte yandan Doha'daki Corniche yolu başta olmak üzere, diplomatik misyonların yoğun olduğu West Bay bölgesi ile ana arterler Katar ve ABD bayraklarıyla süslendi.

Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar

Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine uzanan güzergahta da benzer süslemelere yer verilirken, bazı önemli kamu binaları önüne iki ülkenin bayrakları yerleştirildi.

Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı

Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.