Doha Film Festivali'nde 'Benim Hikayem' Belgeseli Gösterildi

Ünlü Suriyeli aktör Jamal Soliman'ın yolculuğunu işleyen "Benim Hikayem" (My Story) belgeseline imza atan Mısırlı yönetmen Yasser Ashour, Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Doha Film Festivali'ne (DFF) konuk oldu.

İzleyicilere kıtalararası bir belgesel sunan yapım, Soliman'ın sürgün, sanat ve aktivizm anıları arasında yolculuk ettiği arşiv görüntülerini güncel yansımalarıyla bir araya getiriyor.

Festivalde Benim Hikayem belgeseli gösterilen Ashour, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, filmin ortaya çıkış sürecini ve filmle ilgili merak edilenleri anlattı.

Yönetmen Ashour, Arapların kendi anlatılarını paylaşmasının önemine dikkati çekerek, "Arap dünyasında bunu özlüyoruz. Hikayelerimizi anlatma şansımız yok. DFF gibi platformlardan, bana yalnızca başkalarının önemli bulduğu şeyleri değil, bir Arap vatandaşı olarak benimle ilgili hikayeleri anlatma şansı vermesini bekliyorum." dedi.

Filmin Soliman'ın dünyasına farklı bir bakış sunduğunu dile getiren Ashour, "Bir ünlüden çok daha fazlası, çok boyutlu bir figür. Bazen terapideymişsiniz, babanızla, kardeşinizle, hayatına yeni başlayan bir aktörle ya da usta bir sanatçıyla oturuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz... İnsanlar ona bir arkadaş gibi yaklaşıyor." görüşünü paylaştı.

Yasser Ashour, film yapımcılarına çalışmalarını dünyayla paylaşmaları için bir platform sağladığı için DFF'ye minnettar olduğunu belirterek, "Belgeseller, insanların zengin olmak için çektiği filmler değildir. Filmi burada, DFF'de izlemek, bunun bireysel bir deneyim olmadığı konusunda bana umut veriyor. Belki de sevdiğimiz filmleri yapmaya devam edebiliriz." dedi

Festival, 28 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak

Açılış töreninde, "al-Taghreba al-Falastenya", "Four Seasons" and "Hada'eq el-shaytan" filmlerinde rol alan oyuncu Soliman'a hikaye anlatımına yaptığı sanatsal katkılar nedeniyle "DFF 2025 Yaratıcı Mükemmellik Ödülü" verildi.

Memleketi Suriye'den 13 yıl uzak kalan ve bu yılın başlarında evine dönen Soliman'ın hayatı, Jazeera 360 ile ortaklaşa hazırlanan "My Story" filminde mevsimlerle ele alınıyor. Belgesel "zorlu kışı", "yeni baharı", diaspora deneyimlerini ve dayanıklılığını anlatıyor.

Kahire ve Amsterdam'da hayatını sürdüren yönetmen ve yapımcı Yasser Ashour, son 16 yılda, 20'den fazla ülkede uzun metrajlı belgeseller ve TV programlarına imza attı.

Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da hikaye anlatıcılığını araştıran Ashour, kariyerine motion designer (hareket tasarımcısı) ve editör olarak başladı. Daha sonra saha odaklı hikaye anlatıcılığına geçti.

Enstitünün bölgesel yetenekleri ve sinemada özgün hikayeleri destekleme misyonuyla hayata geçirdiği festival, 28 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak.