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Doha'daki Sembolik Yapılar, Türkiye'nin 101. Yılını Kırmızı-Beyaz Işıklarla Kutladı

Doha'daki Sembolik Yapılar, Türkiye'nin 101. Yılını Kırmızı-Beyaz Işıklarla Kutladı
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Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Katar'ın sembol yapılarında Türk bayrağı renklerini yansıttı. Büyükelçi Dr. M. Mustafa Göksu, Katarlı dostlarına teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliğinin girişimiyle, Katar'ın başkenti Doha'daki sembol yapılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Katar'ın sembol binalarından Al Jaber Kuleleri, The Torch Tower (Meşale Oteli), Sheraton Otel, The View Hospital, The Iconic 2022 ve THE e18hteen Towers, Al Fardan Towers, Al Jassar Dome, Islamic Museum (Katar İslam Eserleri Müzesi) ve National Museum (Katar Ulusal Müzesi) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı-beyaz renklere büründü.

Türk bayraklarının üzerinde "Türkiye'nin Milli Günü Kutlu Olsun" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü münasebetiyle her alanda gördüğümüz bu büyük kutlamadan ötürü Katarlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu önemli günde Türk bayrağını binalarına yansıtan tüm makamlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Göksu, Katar'da halk ve hükümet düzeyinde gördükleri bu ilginin, iki ülke arasındaki güçlü bağların doğal bir yansıması olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel

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