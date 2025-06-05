Doha'da Kurban Bayramı Coşkusu

Doha'da Kurban Bayramı Coşkusu
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Katar'ın başkenti Doha, Kurban Bayramı dolayısıyla rengarenk süslemelerle donatıldı. Şehir, geleneksel ve modern mimarinin birleşimiyle adeta bir sanat eserine dönüştü. Bayram boyunca düzenlenecek kültürel ve sosyal etkinlikler, ailelerin katılımına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Katar'ın başkenti Doha'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehrin birçok bölgesine "Hayırlı Bayramlar" (Eid Mubarek) yazıları yerleştirildi.

Geleneksel ve modern mimarinin birleştiği Doha'da, Kurban Bayramı'nın gelişi büyük bir coşkuyla karşılanıyor.

Katar yönetimi ve yerel belediyeler, Kurban Bayramı'na özel süslemelerle şehri adeta bir sanat eserine dönüştürüyor.

Şehirdeki ışıklandırmalar sosyal medyada büyük ilgi görürken, Doha sakinleri ve ziyaretçiler tarafından da hayranlıkla karşılandı.

Bayramın manevi atmosferini yansıtan görseller, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük ilgi gördü.

Öte yandan, bayram boyunca Doha'da birçok kültürel ve sosyal etkinlik de düzenlenecek. Ailelerin katılımına uygun açık hava konserleri, çocuklar için eğlenceli atölyeler ve geleneksel el sanatları sergileri, bayram coşkusunu daha da artırıyor.

Doha'da Kurban Bayramı, sadece dini bir vecibe olarak değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğin bir simgesi olarak da yaşanıyor.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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