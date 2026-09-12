Doğuştan işitme engelli kardeşlerin sessizliği 23 ve 24 yaşlarında sona erdi

Konya'da yaşayan doğuştan işitme engelli 24 yaşındaki Ayşegül ve 25 yaşındaki Yusuf Emre Aydın kardeşler, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatlarının ardından iletişim kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

İşitme engelli dünyaya gelen Ayşegül ve Yusuf Emre Aydın kardeşler, ailenin maddi durumunun el vermemesi ve ameliyat risklerinden çekinmeleri nedeniyle küçük yaşlarda biyonik kulak ameliyatı olamadı.

Bir süre tekvando sporu ile ilgilenen kardeşler ağabeyleri Mustafa Aydın'ın yaptığı araştırma sonucunda Konya Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Erkun Tuncer'e ulaştı.

Yapılan testler sonucu kardeşlerin ameliyatından sonra işitme yetilerini kazanabileceği belirlendi.

Yaklaşık 10 ay önce aynı gün ameliyat olan kardeşler, aldıkları eğitimlerle konuşmaya da başladı.

Dil terapisiyle yıllar geçtikçe normal sesleri de duyacaklar

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Erkun Tuncer, AA muhabirine, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatlarını hastaların konuşma becerisini de kazanabilmesi için 4 yaşından önce yapmayı tercih ettiklerini söyledi.

Kardeşlerin sağ kulaklarına koklear implant cerrahisi gerçekleştirdiklerini ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Ameliyattan sonra işitmelerini tekrar sağlamak mümkün oldu. Kardeşler, ameliyat ettiğimizde 23 ve 24 yaşlarındaydılar. Şu anda fısıltı seslerini henüz tam duyamıyorlar ama konuşma seslerini işitecek yeterli bir seviyeye geldiler. Dil terapisi uzunca bir süredir devam ediyor. Şu an destek olarak dil gelişimleri için dil terapisi alıyorlar. Dil terapisi yıllar içerisinde normal sesleri duyacakları seviyelere de getirecek. Şu an ameliyatın 10. ayındayız."

"Rüyalarımda hep 'anne, baba' demelerini duyuyordum"

Anne Hatice Aydın (48) de ikinci çocuğu Yusuf Emre'nin 6-7 aylıkken işitme problemi olduğunu fark ettiğini anlattı.

Yusuf Emre için çare ararken dünyaya gelen üçüncü çocuğu Ayşegül'ün de işitme engelli olduğunu öğrendiklerini dile getiren Aydın, "Ankara'ya götürdük, test yaptılar, ameliyat dediler. Maddi durumumuz yoktu. 'Ameliyatın riskleri var. Duyabilir de duyamayabilir de, felç de kalabilir' dediler. Bu nedenle o dönem ameliyata sıcak bakmadık." ifadelerini kullandı.

Anne Aydın, yıllar sonra tanıştıkları bir rehabilitasyon merkezi görevlisinin yönlendirmesiyle tekrar doktora başvurduklarını vurgulayarak, Konya Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Erkun Tuncer ve ekibinin aynı gün yaptığı biyonik kulak ameliyatlarının ardından çocuklarının duymaya başladığını bildirdi.

Aldıkları dil terapisi ile çocuklarının yavaş yavaş konuşmaya da başladığını anlatan Aydın, çocuklarının kapının ve telefonun sesine tepki verdiğinde çok mutlu olduğunu söyledi.

Aydın, Ayşegül ve Yusuf Emre'nin "anne" demesiyle çok mutlu olduğunu aktararak, "Çocuklarım artık 'anne' diyebiliyor. Bu çok güzel bir duygu, insan duygulanıyor. Hiç duymadığım bir şey. Rüyalarımda hep 'anne, baba' demelerini duyuyordum, beni kucaklıyorlardı. Bir uyanıyordum, gerçek değil ama 'İnşallah, Allah'ım bir gün nasip eder' derdim. Allah da duyurdu." diye konuştu.

"Anne, baba gibi kısa bazı kelimeleri de konuşmaya başladım"

Yıllar sonra ilk defa duymaya başlayan Ayşegül Aydın da işaret diliyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapının zil sesini duyup açabildiğini, bunun dahi kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Araçların korna sesini duyabildiğini, aldığı eğitimle bazı kelimeleri de çıkarmaya başladığını anlatan Aydın, "Şu anda artık sesleri duyabiliyorum. Konuşabilmek için ameliyattan önce 8 aylık eğitim sürecimiz oldu. Çok zorlanmıştım. Ameliyattan sonra duymaya da başlayınca artık kelimeleri daha rahat anlayabiliyorum. Anne, baba gibi kısa bazı kelimeleri de konuşmaya başladım." dedi.

Yusuf Emre Aydın da ameliyattan sonra eşine "seni seviyorum" diyebildiği için mutlu olduğunu, nikahta da memurun sorusunu sesli olarak cevapladığını söyledi.

Ağabey Mustafa Aydın (31), ameliyattan beklentilerinin çok fazla olmadığını ancak gelinen noktada kardeşlerinin az kelime ile de olsa konuşmaya başladığını dile getirdi.

Mustafa Aydın, "İlk başta 'seslendiğimiz zaman dönüp bize bakabilsinler, bu bize yeter' diyorduk. Bu bile bizim için en büyük hayaldi aslında. 'Abi' kelimesini ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Bu kadar ilerleyeceklerini beklemiyorduk." diye konuştu.

Kaynak: AA