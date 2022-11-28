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Doğum günü kutlamak için cips alan Yozgatlı gençlerin gecesi, poşetten çıkan ölü fareyle kabusa döndü

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Yozgat'ta bir grup üniversite öğrencisi, doğum günü kutlaması için aldıkları cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü görünce şoke oldu. Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na şikayette bulundular.

Yozgat'ta kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması bir zincir marketten cips satın aldı. Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, odalarına gelip cips paketini tabağa boşalttıkları anda cipsin içindeki fare ölüsünü gördüklerinde şoke oldular. Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.

Doğum günü kutlamak için cips alan Yozgatlı gençlerin gecesi, poşetten çıkanla kabusa döndü

"DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK İÇİN TOPLANMIŞTIK"

Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına şunları aktardı. "Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz.

Doğum günü kutlamak için cips alan Yozgatlı gençlerin gecesi, poşetten çıkanla kabusa döndü

"PAKETTE HİÇBİR DELİK YOKTU"

Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık. Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Yozgat Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Soner:

mıllet pahalılıktan mecbur gidip ucuz urunler alıyor ucuz etın yahnısıde bu kadar olur.. Merdıven altı urunler ucuz ama ne hıjyen var nede saglık denetımı .

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Altay Bozkurt:

BU CIPSI PIYASAYA SUNAN FIRMA HAKKINDA DERHAL YASAL ISLEM YAPILMALI!! GEREKIRSE MÜHÜRLENMELI!!!

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