Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel: Evler ve tarım arazileri su altında

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde sel meydana geldi. Selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi suyla doldu. DSİ ekipleri çalışma başlattı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi suyla doldu.

Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde su baskınlarına neden oldu. Köylerdeki derelerin taşmasıyla çok sayıda ev ve ahırın yanı sıra tarım arazileri de su altında kaldı. Sel yaşanan köylerde DSİ ekipleri, çalışma başlattı.