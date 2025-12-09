Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Tümtürk, Giresun'da

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına ilişkin, "Çin bugün Filistin, Gazze olayında Filistin ve Gazze ile birlikte olduğunu ifade etmekte, burada riyakarca iki yüzlü politikaları icra etmektedir" dedi.

Tümtürk, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Müslüman Uygur Türklerinin yalnız olmadığını haykırmak için Giresun'da bulunduklarını söyledi.

Tümtürk, tüm insanlık önünde Müslüman Uygur Türklerinin inançlarının yerle yeksan edildiğine dikkat çekerek, "21. yüzyılın soykırımı dünyanın gözleri önünde ve bilgisi dahilinde gerçekleşmekte." diye konuştu.

Seyit Tümtürk, şunları kaydetti:

"Çin bugün Filistin, Gazze olayında Filistin ve Gazze ile birlikte olduğunu ifade etmekte, burada riyakarca iki yüzlü politikaları icra etmektedir. Halbuki Gazze'deki Müslümanlarla Filistinli mazlumlarla birlikte aynı inancı paylaşan Doğu Türkistanlıları katlederek aslında İslam'a ve Müslümanlara karşı gerçek niyetini Doğu Türkistan'da icra etmektedir. Düğünlerimizde nikahlarımız imamlarımız tarafından kıyılamamakta. Bırakın namaz kılmayı, oruç tutmayı, hacca gitmeyi 'selamünaleyküm' demek yasak Çin'de."

Öte yandan Tümtürk, Giresun Üniversitesi (GRÜ) Mevlana Celaleddin-i Rumi Konferans Salonunda düzenlenen Doğu Türkistan konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Konferansa, GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can da katıldı.