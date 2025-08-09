Doğu Karadeniz için Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
