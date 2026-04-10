Doğu Karadeniz'in Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

Nisan ayında Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla kaplandı. Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Trabzon'un zirvelerinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ekipler, buzlanmalara karşı önlemler almaya başladı.

TRABZON, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'in yüksek kesimleri, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Karla kaplı zirvelerde seyirlik manzaralar oluştu.

Doğu Karadeniz'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ile Trabzon'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından yüksek kesimli yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı. Bölgenin yükseklerinde kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı görüldü. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla belediye ve özel idare ekipleri, buzlanmalara karşı önlemlere ağırlık verdi. Ekipler kardan kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bölgedeki hava sıcaklığının düşmesine bağlı 800 metre ve üzeri rakımlı yerlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, üreticilere uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
