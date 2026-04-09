Trabzon ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Trabzon, Bayburt, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları düştü. Ulaşımda sorunlar yaşanırken, bölgedeki doğal güzellikler karla kaplandı.

Trabzon'da bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yüksek kesimlerde yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Maçka ve Hayrat ilçelerinde ulaşıma kapanan 4 yerleşim yeri için çalışmalarını sürdürdü.

Doğu Karadeniz'de en çok ziyaret edilen mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl de kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bayburt

Bayburt'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından şehir beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, yağış sonrası şehir merkezini çevreleyen ve beyaz örtüyle kaplanan dağlar dronla görüntülendi.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştığı görüldü.

Rize

Rize'de kent merkezinde etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetre olduğu yaylada görülmeye değer manzaralar oluştu.

Artvin

Artvin'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İl merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat, Yusufeli ve Borçka ilçelerinin köy, mezra ve yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl ve Atabarı Kayak Merkezi'nde doğa ve ağaçlar beyaza büründü.

Artvin-Ardahan kara yolu üzerindeki Sahara geçidinde ise kar ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekipleri temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
