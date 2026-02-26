Haberler

Doğu Karadeniz'de 371 köy ve mahalle yolu kardan kapandı

Güncelleme:
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta 371 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta 371 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar, tipi ve fırtınaya bıraktı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane'de 193, Bayburt'ta 145, Trabzon'da 19 ve Rize'de 14, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
