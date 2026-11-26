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Doğu Çin Denizi'nde Çin ile Japonya arasında ihtilaflı adacıkların çevresinde iki ülke sahil güvenlik birimleri arasında gerginlik yaşandı.

Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Çin Sahil Güvenliğine ait iki geminin, adacıklar çevresinde seyreden bir Japon balıkçı gemisine yaklaşmaya çalıştığı belirtildi.

Japon sahil güvenlik birimlerinin Çin gemilerini "Japon kara sularını" terk etmeleri için uyardığı aktarılan açıklamada, Çin Sahil Güvenliğinin eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği öne sürüldü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Japon gemilerinin "Çin kara sularına" yasa dışı olarak girdiğini ve provokatif hareketlerde bulunduğunu, bu nedenle Çin Sahil Güvenliğinin gerekli kontrol tedbirlerini aldığını savundu.

Japonya'nın eylemlerinin Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini ve adacıklar çevresindeki durumun istikrarsızlaşmasına yol açtığını ifade eden Sözcü Guo, Tokyo yönetimini protesto ettiklerini bildirdi.

Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adacıklar, hem Tokyo hem de Pekin yönetimlerince tarihsel egemenlik alanı olarak görülüyor.

5 adacık ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare olan, yerleşime imkan vermeyen kayalıklarla kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.

Kaynak: AA