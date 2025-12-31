Haberler

Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da yoğun kar etkili oluyor

Güncelleme:
Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda zorluklara yol açtı. Kent merkezlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Belediyeler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kars'ta sabah başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yoğun kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kars Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar yağışı, tarihi yapılarla güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da sabah başlayan kar, etkisini sürdürdü.

İl genelinde yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışının olduğu noktalarda ekipler çalışma yürüttü.

Tunceli

Tunceli'de de aralıklarla etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı kentte, ekipler yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.

Besiciler de olumsuz hava koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını yapmaya çalışıyor.

Ağrı

Ağrı'da da kar etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

