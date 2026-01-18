Haberler

Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor
Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de soğuk hava etkisini sürdürürken, özellikle Kars'ta kar kalınlığı 180 santimetreye ulaştı. Gece sıcaklıkların sıfırın altında 11 dereceye düştüğü bölgede, kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da son günlerde aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü kentte, aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler ile araçların üzeri karla kaplandı.

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı ağaçların dallarında buzlanma meydana geldi.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Kentte soğuk nedeniyle buzlanma oluştu, etraf ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

Kars

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı ilçede 85, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 180 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde, arabaların üzerinde biriken karları temizledi. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Hikmet Buğday, bu sene çok kar yağdığını belirterek, "Yaklaşık üç gündür aralıklarla kar yağıyor, her sabah arabalarımız üzerini temizlemeden çıkamıyoruz." dedi.

Akyaka ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Tek katlı evlerin ve araçların kar altında kaldığı ilçede, zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı ilçede ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yapıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
