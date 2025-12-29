Haberler

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü Haber Videosunu İzle
Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Karaçoban ve Ardahan'ın Göle ilçelerinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Kar yağışının devam ettiği bölgede, kar kalınlığı Erzurum'da 25 santimetreye ulaştı.

  • Ardahan Göle ve Erzurum Karaçoban ilçelerinde sıcaklık sıfırın altında 25 derece ölçüldü.
  • Erzurum'da kar kalınlığı 25 santimetre, Ağrı'da 18 santimetre, Muş'ta 18 santimetre, Ardahan'da 10 santimetre, Erzincan'da 10 santimetre, Iğdır'da 8 santimetre ve Kars'ta 10 santimetre oldu.
  • Ağrı Taşlıçay'da sıcaklık sıfırın altında 22,5 derece, Erzurum Tekman'da sıfırın altında 21 derece ve Tekman Hacıömer köyünde sıfırın altında 24,2 derece ölçüldü.

Doğu Anadolu'da hafta sonu başlayan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede kar kalınlığı Ağrı'da 18, Ardahan'da 10, Erzincan'da 10, Erzurum'da 25, Iğdır'da 8, Kars'ta 10, Muş'ta 18 santimetre oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kırsalda yol açma çalışmaları yaparken, diğer illerde de il özel idareleri iş makineleriyle köylerde kar temizliği yapıyor.

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

'KAR GEÇ GELDİ AMA SAĞLAM GELDİ'

Kar yağışının devam ettiği Erzurum'da iş makinelerine yüklenen tonlarca kar, kent dışına taşınıyor. Kar kalınlığının 25 santimetre olduğu kentte zaman zaman ulaşım sıkıntıları da yaşanıyor. Erzurum'a bu sene karın geç geldiğini söyleyen Sema Coşkun, "Kar geç geldi ama sağlam geldi. Bence Erzurum deyince beyaz örtüsü geliyor. Bu şekilde sıkı giyinerek soğuktan korunabiliyoruz. Daha fazlası da olabilir" dedi.

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

DOĞU BUZ KESTİ

Gece yapılan ölçümlere göre; en düşük sıcaklıklar Ardahan Göle ve Erzurum Karaçoban'da ölçüldü. Her iki ilçe de dün gece sıfırın altında 25 dereceyi gördü. Meteoroloji verilerine göre; bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

"Ardahan merkez -17,8, Damal-17,0, Göle -25, Hanak -16,8, Posof -12, Çıldır -18,8.

Ağrı merkez -18,5, Diyadin -18,3, Doğubayazıt -14,6, Eleşkirt -15,6, Patnos -17,3, Taşlıçay -22,5, Tutak -20,7.

Erzincan merkez -5,1, İliç -4,0, Kemah -4,1, Kemaliye -2,6, Otlukbeli -14,1, Refahiye -7,5, Tercan -9,6, Çayırlı -11,4, Üzümlü -6,9.

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

Erzurum Aziziye-17,2, Aşkale -13,8, Horasan -16,5, İspir -6,6, İspir -15,5, Karayazı -14,1, Karaçoban -25, Narman -10,3, Oltu -10,3, Olur -9,7, Pazaryolu -9,5, Tekman -21, Tekman Hacıömer köyü -24,2, Tortum -6,9, Uzundere -7,6, Yakutiye -14,9, Çat -16,4, Şenkaya -14,8.

Iğdır merkez -8,7, Aralık -9,2, Karakoyunlu -10,5, Tuzluca -8,6.

Kars merkez -16,7, Akyaka -17,6, Arpaçay -16,1, Digor -9,7, Kağızman -8,7, Sarıkamış -15,4, Selim -17,8, Susuz -14,3.

Muş merkez -12,4, Bulanık -19,4, Hasköy -17,4, Korkut -12,9, Malazgirt -19,3, Varto -13,5."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Mehmet Uçum kaleme aldı: Demokrasi ve demokratik siyaset tartışmaları

Mehmet Uçum: Erdoğan liderlik tipini kökten değiştirdi