Haberler

Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu

Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkileyerek sokakları beyaza bürüdü. Ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Erzurum'da günlerdir aralıklarla etkili olan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü.

Termometrelerin gece sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği kentte, soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürütüyor.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçe merkezinde ise kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Araçların karla kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar da mahalle aralarında kızak kaydı.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Yağışın etkili olduğu il merkezi karla kaplandı, yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yapıyor.

Tunceli

Tunceli'de ise bir süredir devam eden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 8 dereceye düşmesi sonucu yollarda buzlanma yaşandı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yürüttü.

Bazı evlerin çatılarında boyu 1 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.

Ağrı

Ağrı'da da aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Kentte cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı

2026 rekorla başladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak