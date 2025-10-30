Haberler

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Düşük Sıcaklıklar

Güncelleme:
Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar, Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışıyla birlikte etkili oldu. Palandöken Dağı'nda yoğun kar ve tipi meydana gelirken, Ardahan Göle'de en düşük sıcaklık eksi 4.4 derece olarak ölçüldü.

DOĞU Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, Erzurum ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Palandöken'e çıkanlar kar sürprizi ile karşılaşırken, bölgede dün gece en düşük sıcaklık eksi 4.4 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü.

Başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu'nun birçok kentinde, dün sağanak etkili oldu. Kent merkezlerinde aralıklarla yağmur sürerken, yüksek kesimlerde yağış yerini kara bıraktı. 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nda yoğun kar ve tipi etkili olurken, Palandöken'e çıkanlar, kar sürprizi ile karşılaştı. Kars'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düştüğü kent merkezinde sürücüler, araçlarının üzerini battaniyelerle örttü.

BÖLGEDE SICAKLIK DEĞERLERİ

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, dün gece en düşük sıcaklık eksi 4.4 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü. Diğer yerleşim noktalarında da en düşük sıcaklıklar şöyle:

"Ardahan: -0,4, Damal -3,6, Göle -4,4, Hanak -3,5, Posof -1,8, Çıldır -2,9

Ağrı: -0,1, Patnos -0,9, Taşlıçay -0,6

Erzincan Otlukbeli -0,6, Refahiye -1,2, Tercan 0

Erzurum: Aziziye -1,9, Aşkale -1,3, Horasan 0,6, Hınıs -1,2, Karayazı -1,5, Karaçoban -1,9, Köprüköy -0,6, Tekman -2,9, Yakutiye -2,3, Çat -0,4, Şenkaya -0,6

Kars: -2,4, Akyaka -1,3, Sarıkamış -3, Selim -3,1,

Muş Bulanık -0,2, Malazgirt 0,1, Varto -0,6."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
