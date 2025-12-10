Haberler

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yerinin yolu kapandı

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yerinin yolu kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün gece Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı, Erzurum'da 46 kırsal mahallenin, Kars'ta ise 20 köyün yolunu kapattı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı. Yerel ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DOĞU'da dün gece etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzurum'da 46 kırsal mahalle, Kars'ta ise 20 köyün yolu ulaşıma kapandı. Bölgede yağışın yoğun olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 27 santimetre olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle Erzurum'da 46 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmaya başladı.

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars'ta en yoğun yağış, Sarıkamış ilçesinde gerçekleşti. İlçede kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri cadde ve sokakları temizlerken, esnaf iş yerlerinin önünde biriken karı süpürdü.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETRE

Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde daha etkili oldu. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizlerken belediye ekipleri de şehir merkezinde tuzlama ve yol temizleme çalışmalarına başladı. Kar kalınlığının 5 santimetre ölçüldüğü kentte sıcaklıkların düşmesi nedeniyle yollarda yer yer buzlanma meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Alev alev yanan fabrika küle döndü! Biri bitmeden diğeri başladı

Dev fabrika küle dönerken bölgede bir yangın daha başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi

Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi
title