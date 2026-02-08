Haberler

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı şehir merkezlerini beyaza bürüdü. Termometreler gece sıfırın altında 3 dereceyi gösterirken, kar temizleme çalışmaları başladı. Kar, yaban hayatını olumsuz etkileyerek ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oldu.

Gece saatlerinde başlayan kar şehir merkezini beyaza bürüdü.

Termometrelerin gece sıfırın altında 3 derece gösterdiği kentte, park halindeki araç camları buz tuttu, ağaçlar, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.

Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmaları başlattı.

Kars

Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışıyla araçlar, bitkiler ağaçlar karla beyaza büründü. Kars Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Karla kaplanan arazide tilki avlanırken görüntülendi.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kentin yüksek noktalarında etkisini gösteren kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar nedeniyle yer yer oluşan buzlanma ulaşımı aksatıyor.

Ağrı

Ağrı'da da kar etkili oldu.

Gece başlayan kar, sabaha doğru etkisini artırdı.

Cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

Ekipler, kar ve buzlanmaların oluşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi

Belediye başkanına kıyafeti üzerinden küstah sözler
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık

"İran'da bunu yaptık, insanlar da sokaklara döküldü"