Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta 1874 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle 1874 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Belediyeler ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1874 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da dün başlayıp gece saatlerine kadar etkisini sürdüren kar ve tipi kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından Erzurum'da 1315 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 400 araç, 1200 personel ile kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 89, Doğubayazıt'ta 27, Diyadin'de 30, Eleşkirt'te 41, Taşlıçay'da 37, Hamur'da 38, Patnos'da 93, Tutak'ta 68 olmak üzere toplamda 423 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Posof ilçesindeki 2 köy yolunun açılması için Özel İdare ekipleri çalışma yürüttü.

Iğdır

Iğdır'da ise dün akşam etkili olan ve tipi olarak devam eden kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 4 greyder, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Kars

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
