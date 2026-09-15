Doğu Anadolu'da 4 ilde Ahilik Haftası törenle kutlandı

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da 39. Ahilik Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Erzurum'da Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün, medeniyetimizin temel değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Baruş, "Ahilik, günümüzde esnafa özgü bir kavram olarak bilinmekle birlikte, ahilik denilince esnafın, esnaf denilince de ahiliğin akla geldiğini ifade ettikten sonra, ahiliğin çok daha derin anlamları bulunduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda ahilik, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin de simgesi olmuştur." dedi.

Ahilik kültürünün temel felsefesini aktaran Baruş, esnaf dallarının yaşatılması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini işaret etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat da ahiliğin önemini anlatan konuşmalar yaptı.

Programda ayrıca Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu da katılımcılara, ahilik geleneğinin tarihini anlattı.

Büyükşehir Belediyesinin mehteran ve bar ekiplerinin de gösteri yaptığı etkinlikte, Şehir Tiyatrosu ekibi de "Şed Kuşatma" oyununu sahneledi.

"Yılın Ahisi" seçilen kereste ustası Halim Acar, "Yılın Kalfası" seçilen kuyumcu Mustafa Karadaş ve "Yılın Çırağı" seçilen oto tamirci Yusuf Coşkun'a protokol üyelerince plaket takdim edildi.

Törenin gerçekleştirildiği meydanda, Ahilik kültürünü yansıtan resimler sergilendi ve vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

Ardahan

Ardahan'da Ahilik Haftası dolayısıyla sanatkar ve esnaf temsilcilerinden oluşan heyet Vali Ömer Hilmi Yamlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette 39. Ahilik Haftası'na ilişkin bilgi alan Yamlı, etkinliklerin esnaf ve sanatkarlar ile Ardahan'a ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yamlı, "Yılın Ahisi" Alim Demirci, "Yılın Kalfası" Murat Kuruçam ve "Yılın Çırağı" Utku Yıldız'ı tebrik ederek belgelerini takdim etti.

Ziyarette, Ticaret İl Müdür Vekili Gönül Cengiz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Asım Özer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz ve diğer katılımcılar yer aldı.

Kars

Kars'ta da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi.

Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, yerel esnafa sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Ötüken Senger ise Ahiliğin önemine dikkati çekerek, "Ahilik, Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu Doğu ile Batı'nın, İslam'ın hikmetiyle Türk'ün misafirperverliğin sentezlendiği, iktisadi hayatı, ahlakla ve bilimle mühürleyen muazzam bir medeniyet projesidir." dedi.

Ticaret İl Müdürü Bilal Taş ile Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Bakırhan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, "Yılın Ahisi", "Yılın Kalfası" ve "Yılın Çırağı"na kuşak bağlanarak plaket ve hediye verildi. Törenin ardından katılımcılara "Ahi pilavı" ikram edildi.

Ağrı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ahilik Haftası kapsamında Ticaret İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Yıldıray Hatunoğlu ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Vali Bozkurt, daha sonra Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Kaynak: AA