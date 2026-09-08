Doğaseverler Van Gölü için pedal çevirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler ve sporcular, Van Gölü havzasının doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla İncekaya köyüne bisiklet turu düzenledi.

Tatvan'da bir araya gelen Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü bisiklet ekibi, ilçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki, Van Gölü kıyısında bulunan İncekaya köyüne kadar pedal çevirdi.

Van Off-Road Tutkunları Grubu ile Van Ekstrem Grubu üyelerinin de destek verdiği etkinlikte, doğa yürüyüşü ve zirve tırmanışı yapan ekip, Van Gölü'nün korunmasına dikkati çekmek amacıyla çevre temizliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan sporcular, köyde zaman geçirdikten sonra Van Gölü'nde yüzdü.

Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, etkinliği 20 kişiyle yaptıklarını söyledi.

Yıldırım, "Doğa turizmi konusunda buraya dikkati çekmek istiyoruz. Turizmcilere buradan sesleniyorum, burası dağ tırmanışları, yürüyüş ve bisiklet turları için çok güzel parkurlara sahiptir, su sporları için de uygundur. İnanç turizmi açısından da burada türbe var. Restorasyon çalışmalarının başlatılmasından dolayı kaymakamımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan Furkan Demirtaş da Van Gölü'nün gelecek nesillere aktarılması için çevre temizliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Ekip, günün sonunda pedal çevirerek Tatvan ilçe merkezine döndü.

Kaynak: AA